Park Electrochemical Aktie
WKN DE: A2PN0J / ISIN: US70014A1043
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08.10.2026 22:35:13
Park Aerospace Corp. Reveals Advance In Q2 Profit
(RTTNews) - Park Aerospace Corp. (PKE) reported earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $4.534 million, or $0.21 per share. This compares with $2.404 million, or $0.12 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 26.9% to $20.791 million from $16.381 million last year.
Park Aerospace Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.534 Mln. vs. $2.404 Mln. last year. -EPS: $0.21 vs. $0.12 last year. -Revenue: $20.791 Mln vs. $16.381 Mln last year.
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