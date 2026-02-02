|
Park: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Park gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 350,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,4 Millionen EUR ausgewiesen.
Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,010 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Park ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 73,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,53 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 0,92 Millionen EUR ausgewiesen.
