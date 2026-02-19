Park City Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Park City Group hat am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Park City Group mit einem Umsatz von insgesamt 5,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at