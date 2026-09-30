Park City Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Park City Group präsentierte in der am 28.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,12 Prozent auf 5,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Park City Group 5,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,390 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,350 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,29 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 22,61 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at