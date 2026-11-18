Park City Group hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 USD, nach 0,090 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at