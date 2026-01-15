Park Electrochemical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Park Electrochemical hat am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Park Electrochemical 0,080 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Park Electrochemical mit einem Umsatz von insgesamt 17,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at