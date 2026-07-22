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22.07.2026 06:31:29
Park Electrochemical gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Park Electrochemical hat am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,90 Prozent auf 18,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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