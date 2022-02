Park Hotels Resorts legte Quartalsergebnis vor

Park Hotels Resorts hat sich am 18.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,280 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Park Hotels Resorts ein Ergebnis je Aktie von -0,920 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 451,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 299,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,950 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -6,110 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,36 Milliarden USD gegenüber 852,00 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,904 USD sowie einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at