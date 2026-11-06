Park Hotels Resorts verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Park Hotels Resorts präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 602,0 Millionen USD, gegenüber 610,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,31 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at