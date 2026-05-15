Park Medi World legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Park Medi World stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,65 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 4,51 Milliarden INR gerechnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,87 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 5,34 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,94 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 16,79 Milliarden INR ausgewiesen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 6,52 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 16,77 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at