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05.08.2026 06:31:29
Park Medi World präsentierte Quartalsergebnisse
Park Medi World lud am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,91 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4,76 Milliarden INR gesehen.
Redaktion finanzen.at
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