Park Medi World: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Park Medi World äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,93 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 5,08 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at