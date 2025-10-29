Park National: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Park National hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Park National 2,35 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,46 Prozent auf 169,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at