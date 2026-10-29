Park National legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Park National hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Park National 2,92 USD je Aktie erwirtschaftet.

Park National hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 210,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 169,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at