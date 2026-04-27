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27.04.2026 06:31:29
Park National: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Park National hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,39 USD gegenüber 2,60 USD im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,35 Prozent auf 188,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 157,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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