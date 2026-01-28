28.01.2026 06:31:29

Park National: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Park National hat sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,37 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 168,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 11,11 USD beziffert, während im Vorjahr 9,32 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 664,42 Millionen USD – ein Plus von 2,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Park National 645,40 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

