Park-Ohio: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Park-Ohio stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Park-Ohio hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,380 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Park-Ohio 458,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 398,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at