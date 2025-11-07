Park-Ohio gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Park-Ohio hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,730 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 398,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at