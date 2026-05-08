Park-Ohio öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Park-Ohio hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD gegenüber 0,600 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 421,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 405,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at