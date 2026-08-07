Park-Ohio: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Park-Ohio hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 440,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 400,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at