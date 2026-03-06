Park-Ohio stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Park-Ohio hat am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,07 USD. Im letzten Jahr hatte Park-Ohio einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 395,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 388,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Park-Ohio mit einem Umsatz von insgesamt 1,60 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -3,45 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at