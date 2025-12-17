Park24: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Park24 hat am 15.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 687,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 740,0 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,620 USD gegenüber 0,730 USD je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Park24 im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,72 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at