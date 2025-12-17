|
17.12.2025 06:31:28
Park24: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Park24 hat am 15.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 687,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 740,0 Millionen USD ausgewiesen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,620 USD gegenüber 0,730 USD je Aktie im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Park24 im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,72 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.