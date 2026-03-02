Park24: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Park24 hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.

Park24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 683,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 629,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at