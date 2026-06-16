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16.06.2026 06:31:29
Park24 informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Park24 äußerte sich am 15.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 139,73 JPY. Im Vorjahresviertel waren -1,150 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 95,73 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 96,13 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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