Park24 legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Park24 hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,02 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Park24 30,35 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 106,55 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 97,27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at