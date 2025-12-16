Park24 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Park24 stellte am 15.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 34,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 23,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,49 Prozent auf 110,25 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 93,28 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Park24 ein EPS von 109,20 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 406,17 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Park24 370,91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at