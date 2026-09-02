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02.09.2026 06:31:29
Park24: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Park24 hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Park24 0,200 USD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 704,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 634,2 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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