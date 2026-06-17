Park24 stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Park24 hat am 15.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Park24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Park24 im vergangenen Quartal 607,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Park24 647,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at