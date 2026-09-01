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01.09.2026 06:31:29
Park24 vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Park24 präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 39,22 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Park24 29,15 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Park24 101,77 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 102,52 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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