Parke Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Parke Bancorp veröffentlichte am 17.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,650 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 37,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at