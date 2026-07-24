Parke Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Parke Bancorp stellte am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at