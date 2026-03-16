PARKEN Sport Entertainment A-S präsentierte Quartalsergebnisse

PARKEN Sport Entertainment A-S hat am 13.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,58 DKK gegenüber 0,280 DKK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PARKEN Sport Entertainment A-S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 627,5 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren 363,1 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 20,74 DKK beziffert. Im Vorjahr hatte PARKEN Sport Entertainment A-S 23,54 DKK je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat PARKEN Sport Entertainment A-S in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 32,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,88 Milliarden DKK im Vergleich zu 1,42 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at