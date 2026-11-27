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27.11.2026 06:31:29
PARKEN Sport Entertainment A-S: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
PARKEN Sport Entertainment A-S veröffentlichte am 26.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
PARKEN Sport Entertainment A-S hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,30 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,93 DKK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat PARKEN Sport Entertainment A-S mit einem Umsatz von insgesamt 490,3 Millionen DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 611,7 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren, um 19,84 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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