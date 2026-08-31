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31.08.2026 06:31:29
PARKEN Sport Entertainment A-S stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PARKEN Sport Entertainment A-S stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,11 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,430 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 366,5 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum waren 391,2 Millionen DKK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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