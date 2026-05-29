PARKEN Sport Entertainment A-S: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PARKEN Sport Entertainment A-S hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,07 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PARKEN Sport Entertainment A-S -5,900 DKK je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat PARKEN Sport Entertainment A-S mit einem Umsatz von insgesamt 431,3 Millionen DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 254,3 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren, um 69,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at