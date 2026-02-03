PARKER: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PARKER gab am 02.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 46,35 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PARKER noch ein Gewinn pro Aktie von 43,60 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at