Parker Hannifin Boost FY27 Adj. EPS, Sales Growth Outlook; Stock Surges 7.4% - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Thursday, Parker Hannifin Corp. (PH) raised its adjusted earnings and sales growth guidance for the full-year 2027, based on strong first quarter performance and increased order rates, while trimming earnings outlook.

For fiscal 2027, the company now projects earnings in a range of $29.65 to $30.45 per share and adjusted earnings in a range of $36.45 to $37.25 per share on total sales growth of 16 to 19 percent and organic sales growth of 7.5 to 10.5 percent.

Previously, the company expected earnings in the range of $30.00 to $31.00 per share and adjusted earnings in the range of $34.25 to $35.25 per share on total sales and organic sales growth of 5.5 to 8.5 percent.

In Thursday's pre-market trading, PH is trading on the NYSE at $976.92, up $67.65 or 7.44 percent.

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