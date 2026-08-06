Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
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06.08.2026 13:50:22
Parker Hannifin Corp. Announces Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - Parker Hannifin Corp. (PH) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $1.091 billion, or $8.54 per share. This compares with $923 million, or $7.15 per share, last year.
Excluding items, Parker Hannifin Corp. reported adjusted earnings of $1.186 billion or $9.27 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.8% to $5.755 billion from $5.243 billion last year.
Parker Hannifin Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.091 Bln. vs. $923 Mln. last year. -EPS: $8.54 vs. $7.15 last year. -Revenue: $5.755 Bln vs. $5.243 Bln last year.
The company expects adjusted earnings per share for the fiscal year 2027 to be in the range of $34.25 to $35.25, on Reported sales growth of 5.5% to 8.5%.
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