Parker Hannifin Corp. Announces Advance In Q4 Profit

(RTTNews) - Parker Hannifin Corp. (PH) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $1.091 billion, or $8.54 per share. This compares with $923 million, or $7.15 per share, last year.

Excluding items, Parker Hannifin Corp. reported adjusted earnings of $1.186 billion or $9.27 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.8% to $5.755 billion from $5.243 billion last year.

Parker Hannifin Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.091 Bln. vs. $923 Mln. last year. -EPS: $8.54 vs. $7.15 last year. -Revenue: $5.755 Bln vs. $5.243 Bln last year.

The company expects adjusted earnings per share for the fiscal year 2027 to be in the range of $34.25 to $35.25, on Reported sales growth of 5.5% to 8.5%.