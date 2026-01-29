Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|
29.01.2026 13:38:04
Parker Hannifin Corp. Bottom Line Falls In Q2
(RTTNews) - Parker Hannifin Corp. (PH) announced a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $845 million, or $6.60 per share. This compares with $949 million, or $7.25 per share, last year.
Excluding items, Parker Hannifin Corp. reported adjusted earnings of $980 million or $7.65 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.1% to $5.174 billion from $4.743 billion last year.
Parker Hannifin Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $845 Mln. vs. $949 Mln. last year. -EPS: $6.60 vs. $7.25 last year. -Revenue: $5.174 Bln vs. $4.743 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: 30.40 To 31.00 Full year revenue guidance: % To 7.5 %
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!