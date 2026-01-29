Parker Hannifin Aktie

WKN: 855950 / ISIN: US7010941042

29.01.2026 13:38:04

Parker Hannifin Corp. Bottom Line Falls In Q2

(RTTNews) - Parker Hannifin Corp. (PH) announced a profit for second quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $845 million, or $6.60 per share. This compares with $949 million, or $7.25 per share, last year.

Excluding items, Parker Hannifin Corp. reported adjusted earnings of $980 million or $7.65 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.1% to $5.174 billion from $4.743 billion last year.

Parker Hannifin Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $845 Mln. vs. $949 Mln. last year. -EPS: $6.60 vs. $7.25 last year. -Revenue: $5.174 Bln vs. $4.743 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: 30.40 To 31.00 Full year revenue guidance: % To 7.5 %

