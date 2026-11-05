Parker Hannifin Corp. Profit Climbs In Q1

(RTTNews) - Parker Hannifin Corp. (PH) revealed earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $884 million, or $6.92 per share. This compares with $808 million, or $6.29 per share, last year.

Excluding items, Parker Hannifin Corp. reported adjusted earnings of $1.138 billion or $8.90 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.9% to $5.992 billion from $5.084 billion last year.

Parker Hannifin Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $884 Mln. vs. $808 Mln. last year. -EPS: $6.92 vs. $6.29 last year. -Revenue: $5.992 Bln vs. $5.084 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 36.45 To $ 37.25 Full year revenue guidance: 16.0 % To 19.0 %