Parker Hannifin Corp. Q3 Income Declines

(RTTNews) - Parker Hannifin Corp. (PH) announced a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $904 million, or $7.06 per share. This compares with $961 million, or $7.37 per share, last year.

Excluding items, Parker Hannifin Corp. reported adjusted earnings of $1.04 billion or $8.17 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.5% to $5.48 billion from $4.96 billion last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 31.20 Full year revenue guidance: 7 %