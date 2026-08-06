Parker Hannifin Sees Growth In FY27; Stock Up 8.4% - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Thursday, Parker Hannifin Corp. (PH) initiated its earnings and adjusted earnings guidance for the full-year 2027.

For fiscal 2027, the company now projects earnings in a range of $30.00 to $31.00 per share and adjusted earnings in a range of $34.25 to $35.25 per share on total sales and organic sales growth of 5.5 to 8.5 percent.

The company noted that the guidance excludes the pending acquisitions of Filtration Group corporation and CIRCOR's Commercial and Defense Aerospace Business.

In Thursday's pre-market trading, PH is trading on the NYSE at $1,079.53, up $83.16 or 8.35 percent.

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