Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
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06.08.2026 17:21:49
Parker-Hannifin Stock Climbs 8% After Strong Q4 Results
(RTTNews) - Parker-Hannifin Corporation (PH) shares gained $78.88, or 7.91 percent, to $1,075.78 on Thursday, after the motion and control technologies company reported higher fourth-quarter earnings and revenue and issued fiscal 2027 guidance.
The stock opened at $1,076.00 and traded between $1,071.30 and $1,098.80 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $708.18 to $1,098.80. Trading volume reached 415,806 shares, compared with an average daily volume of 682,798 shares.
Fourth-quarter net earnings increased to $1.091 billion, or $8.54 per share, from $923 million, or $7.15 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $9.27 per share. Revenue rose 9.8 percent, to $5.755 billion from $5.243 billion last year. For fiscal 2027, the company expects adjusted earnings of $34.25 to $35.25 per share and reported sales growth of 5.5 percent to 8.5 percent.
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