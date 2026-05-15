PARKER hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PARKER lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 42,92 JPY. Im letzten Jahr hatte PARKER einen Gewinn von 15,63 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,32 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 187,57 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 112,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PARKER mit einem Umsatz von insgesamt 73,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 70,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at