PARKER hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PARKER hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

PARKER hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 46,08 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 50,03 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,34 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,36 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at