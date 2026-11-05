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05.11.2026 06:31:28
PARKER: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
PARKER hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 44,41 JPY gegenüber 48,27 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat PARKER im vergangenen Quartal 18,94 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PARKER 17,43 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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