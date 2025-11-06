PARKER stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PARKER hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 48,27 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 23,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 17,43 Milliarden JPY, gegenüber 18,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,03 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at