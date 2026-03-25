Parkervision präsentierte Quartalsergebnisse

Parkervision lud am 23.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,060 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Parkervision ein Ergebnis je Aktie von -0,160 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at