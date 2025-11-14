Parkervision: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Parkervision präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at