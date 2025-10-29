Parkland präsentierte Quartalsergebnisse

Parkland hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 CAD, nach 0,520 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,35 Milliarden CAD – ein Plus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Parkland 7,13 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

